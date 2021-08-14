民主黨因基建案和預算立法拉鋸 太陽能、電動車類股挫跌

美國眾議院九名溫和派民主黨人致函眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)，揚言約 1 兆美元的基建案在眾院通過立法之前，不會考慮支持 3.5 兆美元預算案，可能危及佩洛西想在 8 月 23 日之前表決預算案的如意算盤。

民主黨黨內在預算支出方面的拉鋸，導致太陽能和電動車充電站類股周五重挫。太陽能領域的晶科能源 (JKS-US) 暴跌 11.7%，Enphase(ENPH-US) 跌 3%，充電站業者 EVgo (EVGO-US) 和 Blink Charging (BLNK-US) 各跌 6.4%、5.8%。

3.5 兆美元預算案涵蓋包括兒童照護、氣候變遷、移民改革等多項美國總統拜登的優先施政方案，但民主黨在眾議院只有些微優勢，佩洛西想讓該法案在眾議院過關，只能容忍三位民主黨議員倒戈。

參議院民主黨人本周在沒有共和黨支持的情況下通過預算案，預料進入眾議院之後，預算案仍無法爭取到共和黨人支持。

九名民主黨眾議員周四 (12 日) 在致佩洛西的信中說：「是時候開始工作了。我們不會考慮支持預算決議，直到兩黨的『基建投資和就業法案』在眾議院過關，並且簽署立法。」

這封信代表佩洛西和拜登夾在民主黨溫和派及進步派之間。目前眾議院暫時擱置 1.2 兆美元基建案表決 (包括新增 5,500 億美元支出)，佩洛西在進步派黨員的要求下，承諾等到參議院完成預算案，才會推動基建案在眾議院的表決。

在九名眾議員致函佩洛西之前，民主黨財政保守派組成的眾議院藍狗聯盟 (Blue Dog Coalition) 周二發表聲明，呼籲佩洛西盡快讓基建案在眾議院交付表決。

民主黨進步派則堅持立場，表示除非預算案和民主黨的優先施政方針有眉目，否則將阻撓基建案在眾議院的表決。