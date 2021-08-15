中國5G基建標案低預期 光通訊廠旺季商機恐落空

中國 5G 基礎建設標案延宕近半年，中國電信、中國聯通等兩大電信商近日正式敲定下半年將新建約 24 萬站 5G 基站，低於預期，由華為、中興囊括過半標案，但觀察新基站規則屬於較低規格的 700MHz，並非去年主力拉貨的 3.5Ghz，拉貨量、規格降低，且單價也下滑，下半年光通訊產業傳統旺季商機恐落空。

中國積極布局 5G 基礎建設，統計去年三大電信商合計建置約 72 萬座 5G 小型基地台，根據電信商年初規劃，今年將至少再新建 60 萬座基站，但因去年擴張速度太快，加上貿易戰、缺料、疫情等因素影響，上半年幾乎無新標案釋出，也代表全年 5G 小型基地台的總數只有 24 萬站。

中國官方統計，截至今年 7 月，中國已建置約 91.6 萬座 5G 基站，占全球總數約 7 成，凸顯中國在 5G 基建布局上的積極態度，也是去年以來光通訊廠的主要成長動能，但觀察中國今年以來新標案規模、規格均不及去年高峰，造成廠商旺季商機不如以往。

中國電信、中國聯通新一波 5G 共建共享基站標案，8 月初結果出爐，確定由華為、中興、大唐移動、愛立信等四家企業得標，其中，華為、中興各拿 53%、32% 比重，大唐移動、愛立信則不到 1 成，標案採購規模為兩年期 48 萬座 5G 700Mhz 基站。

由於新標案為 700Mh 基站，產品規格、單價上均低於去年主力拉貨的 3.5Ghz 基站，光通訊產業人士分析，中國主要城市均已完成 5G 覆蓋，在成本、覆蓋範圍考量下，中國電信商希望以過往廣電系統採用的 700Mhz，進一步強化在農村地區的覆蓋率。

據了解，由於 700Mhz 基站的波長較長、頻率較低，訊號折損率也較低，若以一個 700Mhz 基站可涵蓋區域計算，相同空間將需要至少建置約 6 個 3.5Ghz 基站，因此符合農村地區建置需求。

台廠光通訊業者包含前傳的聯亞 (3081-TW)，中後傳則有華星光 (4979-TW)、光環 (3234-TW)、波若威 (3163-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、統新 (6426-TW)、東典光電 (6588-TW) 等。

業者均看好 ，5G 高頻寬、高傳輸特性，將推升光通訊需求升級，雖然全球 5G 基建多因疫情衝擊遞延，但 5G 已是全球共同發展趨勢、剛性需求，相關基建需求並未消失，僅遞延發生。