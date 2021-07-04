〈觀察〉中國5G基建龜速前進 光通訊廠短空長多

全球 5G 去年陸續商轉，各國積極擴大布局 5G 基礎建設，無奈受疫情干擾，部分基建嚴重遞延，其中，中國又受美中貿易戰影響供應鏈，連帶台光通訊廠動能放緩，由於中國至今對今年 5G 基建仍無明確目標，下半年光通訊廠營運能否回溫，還有待觀察。

中國去年在 5G 基建布局進展最為快速，在華為積極搶攻市占助攻下，去年中國三大電信合計建置約 72 萬座 5G 小型基地台，帶動光通訊廠去年第 2 季達到拉貨高峰，但原傳出中國今年將至少再新增 60 萬座小型基地台，至今都未獲官方宣布。

台灣擁有光通訊產業前中後傳完整產業鏈，前傳以聯亞 (3081-TW) 為代表，中後傳則包含華星光 (4979-TW)、光環 (3234-TW)、波若威 (3163-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、聯鈞 (3450-TW) 統新 (6426-TW)、東典光電 (6588-TW)、光聖 (6442-TW) 等。

台廠去年在地緣優勢，加上美中貿易戰效應下，通吃美、中訂單，但自從去年第 2 季達拉貨高峰後，受全球疫情爆發、美中貿易戰重創中國產業鏈等雙重因素打擊，需求至今都未見明顯回溫。

供應鏈透露，去年美中貿易戰惡化，中國廠商雖然在去年第 2 季大舉拉貨，但由於關鍵零組件仍掌握在美國手上，中國本土廠商技術未到位，至今都還無法補上缺口，廠商去年提前拉貨的庫存幾乎見底，影響今年中國今年 5G 基建進度。

聯亞就受中國 25G 產品放量時程遞延，上半年動能放緩，展望下半年，聯亞預期，第 3 季 25G 產品將逐步放量目標，恐再往後遞延，反觀資料中心 100G、400G 矽光產品需求則相對穩健，為今年營運主力動能。

展望未來，由於中國今年 5G 基建仍呈現龜速狀態，若短期上游材料供給仍不見好轉，下半年需求仍恐維持低迷，不利光通訊廠營運回溫，但就中長期而言，5G 已是全球共同發展趨勢，預期相關建置需求仍將遞延發生，屆時光通訊廠營運就可望逐步回溫。