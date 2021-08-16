中國7月工業增加值年增率大減至8.3% 不如預期

周一 (16 日) 中國統計局公布 7 月份規模以上工業增加值年增 6.4%，預期 7.9%，前期 8.3%。1—7 月份，規模以上工業增加值年增 14.4%，前期 15.9%。

資料來源: 中國統計局

以三大產業類別來看，7 月份，採礦業增加值年增 0.6%，前期 0.7%；製造業增長 6.2%，前期 8.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增 13.2%，前期 11.6%。

以經濟類型看，7 月份，國營企業增加值年增 7.2%，前期 5.4%；股份制企業年增 7.1%，前期 9%；外商及港澳台商投資企業增長 3.8%，前期 6.4%；民營企業增長 6.1%，前期 10.2%。

以產業來看，7 月份 41 個大類產業中有 35 個行業增加值保持年成長，比 6 月份上升一個。漲幅排名前三大分別為，電腦、通信和其他電子設備製造業增長 13.0%、電力、熱力生產和供應業增長 12.7%、電氣機械和器材製造業增長 10.3%。此外，汽車製造業下降 8.5%。

7 月份，中國工業企業產品銷售率為 97.7%，比去年同期下滑 0.7 個百分點，6 月份為 97.4%。

