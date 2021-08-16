限電、錯峰生產、原物料漲 中國水泥價格下半年前景佳

周一 (16 日) 陸媒報導指出受到錯峰、限電、原物料價格上漲、需求好轉等因素影響，中國水泥報價再度出現一波漲價潮，漲價地區主要以華東、西南市場為主。

7 月下旬，華東、中南、西南地區部分水泥價格率先止跌企穩，直到近期加上錯峰生產因素，華東、西南市場出現普漲。

山東省水泥行業協會指出，8 月 11 日～8 月 30 日，山東省水泥業的熟料生產線將陸續實行為期 20 天的錯峰生產。從 8 月 10 日起，山東地區主要水泥廠對全中國開始宣布上調水泥價格每噸人民幣 20 元～人民幣 30 元。

緊鄰山東省的江蘇北部地區，由於天氣晴，市場需求恢復，8 月 10 日起，江蘇部份地區再度上調水泥價格每噸人民幣 20 元～人民幣 30 元。之前這些地區已於 7 月底調漲水泥價格每噸人民幣 20 元。

中國西南地區，如貴州受到限電影響，水泥廠陸續錯峰停窯，同時原物料價格不斷上漲，使得水泥成本上升。為提升獲利，8 月 4 日起，貴州省大部分地區主要水泥廠陸續宣布上調水泥價格每噸人民幣 30 元～人民幣 60 元。

另外，8 月 6 日起，雲南大理、麗江地區部分水泥廠則宣布大幅上調水泥價格每噸人民幣 50 元。

位於中南市場的廣西部分地區，自 7 月底以來已上調 2 次水泥價格，累計漲幅達人民幣 100 元 / 噸。最新消息指出，8 月 11 日起部分主要水泥廠再大幅上調水泥價格每噸人民幣 50 元。

中國水泥大數據研究院分析指出，根據最新數據顯示，5 月中下旬以來，中國水泥價格開始持續下跌，直至 7 月下旬才出現止跌。預計 8 月上旬報價回穩後會逐步展開反彈，行情在 10 月、11 月進入需求旺季後會出現一波反彈上漲行情。

中國水泥大數據研究院進一步表示，鑑於今年水泥成本漲幅又急又大，使得水泥廠轉嫁成本的意願強，預期下半年至年底水泥價格有機會超越去年同期。整體而言，中國基建投資加速推動，水泥產量保持成長；產能持續去化，影響供給面，這使得水泥價格後勢看好，但也因為成本持續攀升，恐不利獲利成長。