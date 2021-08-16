受美國CPI數據影響美元下跌 股市依舊堅挺

因美國 CPI 上升率鈍化導致美國利率下降，受其影響美元下跌、美股上漲

上週受前一個週末美國強勁的非農數據的影響，在前期美國公債殖利率上升、美元走高，但是，美國消費者物價指數發佈後，因上升率鈍化，市場對 FRB 在早期加息的觀測減弱，因此美國公債殖利率下降、美元被拋。 另外，美股依然堅挺，美國主要股指創歷史新高。

【美元指數、S&P500、美國公債殖利率（10 年、2 年）、黃金的變化】

【美國消費者物價指數的變化】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

雖然有反彈的跡象，但是近期又停滯下跌。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

上週前期整體上升，後期停滯，透過一週來看，曲線接近與前一週週末。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注 FOMC 會議紀要以及鮑威爾主席演講、美國零售銷售等經濟指標

在這週將會舉行多個活動。 除了美國 FOMC 會議紀要會公開以外，鮑威爾主席也將發佈演講。如果出現有關美國經濟政策的內容的話，市場有可能會出現過激反應，還請多加注意。

另外，美國也將發佈多個經濟指標，除了零售銷售、工業生產以外，還將發佈紐約聯邦儲備銀行與美國聯邦儲備銀行的經濟指數、以及初請失業金等經濟指標，都將會成為市場焦點。

除了美國以外，歐元區、日本、英國、加拿大等國家也將發佈消費者物價指數，另外，英國的僱用數據與零售銷售、澳大利亞的僱用數據、中國的工業生產與零售銷售等重要經濟指標也將陸續發佈，如果在交易相關商品時還請多加注意。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場持續了前一週的走勢，前期美國堅挺走強，但是在美國消費者物價指數發佈後，美元被拋。

另外，因股市依然維持堅挺走勢，日圓雖然在兌美元以外的貨幣時也有被拋的局面，但是因密歇根大學消費者信心指數大幅惡化的影響，在週末買入日圓加強。透過一週來說，在主要貨幣中，日圓成為最強勢的貨幣。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖來看，近期較強的加元與英鎊開始停滯，而日圓與瑞郎最近顯示了其強力支撐。而另一方，連續反彈的美元又停滯下跌。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

美國股指 CFD 依然強勢，US500 等創歷史新高。

歐洲市場

歐洲的股指 CFD 也上移高價，持續堅挺走勢。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 的走勢各有不同。澳大利亞與印度的股指堅挺，而台灣的股指疲軟，日經走勢也繼續鈍化。

主要金融產品的相關性分析

上週的主要美元直盤中，除了加元以外的貨幣在兌美元上都有很高的相關性。其中，日圓、歐元、瑞郎兌美元的走勢接近。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

美元 / 日圓與日圓交叉盤之間雖然也有一些相關性，但是，因為在兌美元上，日圓與瑞郎有很高的相關性，所以，瑞郎 / 日圓與美元 / 日圓以及其他日圓交叉盤之間的相關性較低。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的主要貨幣與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性各有不同，也就是說，股指與外匯市場的相關性較低。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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