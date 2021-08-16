〈台幣〉外資出口商拉鋸 小升收27.848元

國際美元走弱，日圓強勢反彈，新台幣匯價今 (16) 日一度升上 27.815 元，但外資偏向匯出，與出口商呈現拉鋸，終場升幅收斂，收在 27.848 元，升值 1.2 分，台北及元太外匯市場成交值 11.845 億美元。

台北股匯今天表現脫鉤，台股早盤賣壓出籠，摜破半年線，終場下跌 123 點，收在 16858 點，日 K 連 8 黑，也是 2 個半月來新低，外資今天轉為買超 47 億元，三大法人呈現土洋對作，合計小賣 7.69 億元。

新台幣兌美元今天以 27.83 元小升開出後，一度升值 4.5 分，最高來到 27.815 元，外資動向不明確，但匯出力道偏強，匯價一度拉回平盤，出口商隨即進場拋匯，推升台幣走勢，終場微升 1.2 分，以 27.848 元作收，台北外匯市場成交值 7.58 億美元，元太外匯市場成交值 4.265 億美元。

觀察主要貨幣兌美元走勢，韓元今天終於止貶，台幣、人民幣、新加坡幣均呈升值，日圓勁揚 0.8%，歐元也強升 0.39%，菲律賓幣則貶值 0.33%。美元指數周一大跌 0.4%。

7-9 月為上市櫃公司除權息旺季，本周由廣達、鴻海接棒，將分別發出新台幣 200 億元、554 億元現金股利，市場聚焦外資領到股息後，是否會有匯出動作，預期台幣本周仍呈弱勢整理。