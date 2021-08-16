看好居家飲酒商機 黑松推出8款「紅五星酒莊」精品葡萄酒

黑松 (1234-TW) 自去年聯手澳洲銷量第一的譽加葡萄酒集團 (Accolade Wines)，率先引進夏迪 (Hardys)、班洛克 (Banrock Station) 和庫瑪拉 (Kumala) 三個品牌，帶動去年整體葡萄酒業績成長 30%，今年乘勝追擊引進 8 款譽加旗下「紅五星酒莊」精品葡萄酒，看好「居家飲酒」商機。

黑松公司今年將大賣場列為通路拓展重點，以中高價精品葡萄酒搶市，希望帶動今年整體葡萄酒業績再成長 40%。

根據最新的 IWSR 的資料顯示，台灣 2020 年靜態葡萄酒的總銷量 206.5 萬箱 (9L)，約 2478 萬瓶，相較於 2019 年下滑 6.4%。疫情的影響以低價的餐飲宴會用酒首當其衝，網路銷售酒類未開放，而「居家飲酒」則成為目前趨勢，作為跨足葡萄酒代理達 20 年的黑松公司，也迅速改變通路經營策略，從以往餐廳宴會酒水需求，轉而將重點放在連鎖賣場、超市通路以及菸酒專賣店，以消費者方便取得為主，並深入推廣居家搭餐文化。

2020 年在疫情的衝擊下，台灣葡萄酒進口量及銷量皆下滑，唯獨澳洲葡萄酒成長，成為新世界葡萄酒中的榜首。根據財政部關務署的資料，2020 年受到疫情影響，葡萄酒進口量下降 7.47%，但澳洲葡萄酒卻異軍突起，不但是唯一進口量成長的國家，且僅次於法國和西班牙，年進口量 217 萬公升，居所有進口國別中的第三名，黑松公司指出，由此可見澳洲葡萄酒廣受國人歡迎，未來在台灣發展可期。考量年輕族群對於價位親民、開瓶不須醒酒、容易入口、果香十足的新世界葡萄酒接受度更高，希望提供消費者更多高品質的「居家飲酒」選項。

「紅五星酒莊」是由國際葡萄酒界舉足輕重的傳奇評論家詹姆斯 · 哈利戴，所評選最高榮譽的酒莊，僅占 3000 多家澳洲酒莊中的 4%；本次黑松獨家引進 8 款「紅五星酒莊」精品葡萄酒，都各有來頭。聖哈雷釀酒師施赫 (St. Hallett Blackwell Shiraz) 來自百年老藤葡萄園，最老葡萄藤樹齡超過 150 年，風味濃郁且深具陳年潛力，成為饕客追求的珍稀酒款。讓人眼睛為之一亮的亞拉斯典藏氣泡酒 (Arras Brut Elite) 更於 2020 年的世界香檳與氣泡酒大賽 (CSWWC) 中，是公認足以代表澳洲的第一名氣泡酒。

黑松自 2020 年與譽加集團策略聯盟合作，持續引進旗下優質葡萄酒品牌，更帶動去年整體葡萄酒業績成長 30%。今年黑松公司在代理策略上，更以拓展葡萄酒產品線為重點，尤其針對中高端精品優質葡萄酒的深化經營，希望滿足台灣消費者追求更高品味的生活。

黑松引進 8 款最高榮譽「紅五星酒莊」精品葡萄酒，即日起將陸續在好市多「澳洲精緻葡萄酒展」獨家開賣。

由黑松這次引進的經典酒款都各有來頭，首次登台的聖哈雷釀酒師施赫 (St. Hallett Blackwell Shiraz) 來自坐擁百年老藤葡萄園的聖哈雷酒莊 (St. Hallett)。精選平均 92 年以上的珍貴老藤，最老的葡萄藤於 1856 年種植，樹齡超過 150 年。健康的葡萄老藤十分稀少，產量也極低，但能產出的葡萄所釀造出來的葡萄酒，因為風味濃郁，與眾不同，深具陳年潛力，因此成為饕客追求的珍稀酒款。

讓人眼睛為之一亮的亞拉斯 (House of Arras) 氣泡酒，是由「氣泡酒之王」首席釀酒師 - 埃德 · 卡爾（Ed Carr）的帶領下，打造出風味比香檳更甚者的澳洲氣泡酒。亞拉斯（House of Arras）的所有酒品都會在瓶中陳年 3 至 10 年後才上市，提升了旗下酒款與眾不同的品質和成熟度，是世界一流獨特的氣泡酒！亞拉斯典藏氣泡酒 (Arras Brut Elite) 更於 2020 年的世界香檳與氣泡酒大賽 (CSWWC) 中，榮獲了最佳澳洲氣泡酒的殊榮，也是公認足以代表澳洲的氣泡酒。

包括夏迪威廉施赫 (William Hardy Shiraz)、夏迪天譽精選卡本內蘇維翁 (Hardys Tintara Reserve Cabernet Sauvignon)、聖哈雷老藤施赫 (St. Hallett Old Block Shiraz)、潘塔露瑪白標卡本內蘇維翁 (Petaluma White Label Cabernet Sauvignon)、潘塔露瑪白標白蘇維翁 (Petaluma White Label Sauvignon Blanc)。8 款各具特色的澳洲葡萄酒，將於 8 月 16 日起陸續於好市多「澳洲精緻葡萄酒展」開賣，讓消費者不用出國，就能感受到澳洲精品葡萄酒的魅力。

(飲酒過量有礙健康)