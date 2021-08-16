國產花蓮飯店進入實質開發階段 前君品總座加入團隊

混凝土大廠國產 (2504-TW) 加速資產活化，今 (16) 日宣布，旗下花蓮大型國際特色飯店開發案，已取得建築執照，啟動實質開發進程，預計 5 年左右時間完成開發興建；同時，國產也聘請前君品、西華飯店總經理夏基恩 (Achim v. Hake) 出任關係企業總經理。

國產表示，花蓮大型國際特色飯店基地位在花蓮美崙溪畔的濱海地區，申請開發面積約 3000 坪，現正與國際知名酒店連鎖集團合作，未來預計興建 11 層樓，包含近 200 個房間、3 間主題餐廳以及泡湯 SPA 等設施。

國產也延攬夏基恩擔任旗下關係企業總經理，夏基恩過去從德國高級飯店 Bristol Hotel Kempinski 開啟職場生涯後，歷經美國、香港等地飯店的經理人歷練，而且長期擔任台灣的君品、西華等知名國際飯店總經理，希望借重相關經驗打造大型國際特色飯店。

國產在全台擁有 45.7 萬坪土地，不含廠區則有 35.4 萬坪，公司表示，資產活化著眼未來重大交通建設與都市更新相關的商圈規劃，包含綜合商場、渡假旅館、國際精品飯店、企業訓練中心、多功能辦公大樓、休閒農場等多項主題事業。

目前國產「南港大型開發案」已正式收到北市府都更及權變計畫正式核定函，最快 2021 下半年取得建照；南部也有台南「南風村」國賓影城商圈購物商場、高雄「悅誠廣場」等，國產強調，將持續推動資產活化，為長期獲利提供穩定動能。