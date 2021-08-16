ETF除息秀明登場 領股息、賺價差、搶填息3招攻略教戰

正值除權息旺季，明 (17) 日將有多達 20 檔 ETF 將上演除息秀，其中，股票型 ETF 只有 4 檔，在低利、資金大浪潮時代，法人建議可透過領股息、賺價差、搶填息等多元策略進場，用 ETF 布局還能降低單壓個股的波動風險。

明天股票型 ETF 除息為相對少數，4 檔分別為國泰永續高股息 (00878-TW)、國泰台灣 5G+(00881-TW)、國泰股利精選 30(00701-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW)，每單位分別擬配發 0.3 元、0.54 元、0.25、0.25 元現金股利。

其中，00878 年化配息率約 6.6%，00891 年化配息率 6%，00881 年化配息率約 6%，三檔 ETF 因股息率明顯高過大盤過去 5 年的平均股利率 3.8%，因此除息拍板後吸引不少買盤進場。

由於存股族有年輕化趨勢，不過對於新手股民來說，參與除息的時間點是一大課題，許多新手股民關切若要參與除息該什麼時候買進？若來不及參與，除息後還建議買嗎？而除息前已持有者，除息後還要續抱嗎？

對此，資產管理業者認為，投資人首先應評估自身投資偏好及資金需求，是只是想單純領息，還是想搶波段財，或是兩者全都要，待確認後接著就要趕快把握除息前後的三個投資策略。

第一，「領股息」的存股策略，投資人只要在該 ETF 除息日的「前一天」買進或持有，即可參與當次配息，若是喜歡長線穩穩領息的存股族，投資方法更簡單，只要選到對的趨勢、買穩健獲利的公司、配息趨穩的 ETF，就可長期持有、定期定額分批買進，如此就能安心領股利，也不用燒惱要在何時買進或賣出。

第二，「賺價差」的波段策略，高殖利率股的除息行情，往往在除息前 1-2 周買氣就會開始慢慢加溫，若配發的股利很吸睛，吸引大批資金買盤進駐是常有的事，倘若又搭上趨勢看漲的 ESG、5G 等題材，除息前股價多會再拉升一波，這對想搶短、賺波段財的投資人來說，是不可錯過的好時機，亦即在除息前買進，利用市場追逐股利的動能來賺除息前的價差，這是搶短達人的常見手法。

第三，「搶填息」的布局策略，除息日當天因股價會扣除發放的股利，因此在這天台股一開盤，這檔股票或 ETF 的股價就會往下掉，這對想賺價差的投資人就是絕佳的進場點，可趁除息後成本相對低時買進，隨後當股價邁向填息時，就能賺到價差，加上股票、ETF 的資本利得完全不用繳所得稅或健保補充費，因此也具稅賦上的優勢。

法人觀察，目前有逾 49 萬人持有 00878、00881，前者歷次配息金額一次比一次高，後者則是國內規模最大科技型 ETF 且還提供一年兩次配息機會，投資人可評估自身投資需求，選擇適合自己的進場策略，若是長線存股領息族，應趁除息後或市場回檔時適度加碼，用較便宜成本累積更多單位數，等待下一次領息機會。