東奧熱持續延燒 銀行搶發卡拚創意

台灣選手本屆東奧贏得 12 面獎牌刷新我奧運史紀錄，這股奧運熱也延燒到金融業，包括一卡通、悠遊卡、華銀與土銀等近期陸續規劃推出相關商品，各自在卡面設計與產品內容上互別苗頭，爭取市場青睞。

以羽球來說，男子雙打組合李洋、王齊麟為我爭取羽球奧運史上第一面金牌，成為近來市場熱議話題，除了兩人所屬球隊土地銀行規劃發行羽球認同卡外，電子票證公司一卡通與悠遊卡也先後推出與「麟洋」為主的卡片，成功掀起市場話題。

此外，長年贊助體操選手的華南金，為慶祝我體操好手李智凱 2020 東奧男子鞍馬奪得銀牌，子公司華銀也宣布與 Visa 國際組織合作發行ｉ網購生活卡（夢想落地款），並將卡片更名為ｉ網購生活卡（2020 年東京奧運主題紀念款）。

華銀表示，卡面設計採用銀色主視覺，並運用東京奧運幾何體操圖形及金色元素，象徵未來國內於奧運競技項目排名能更上一層樓。

特別的是，該張新卡僅接受線上申請，民眾可隨時隨地透過「信用卡身分驗證」機制進行ｅ指申辦，建議已持有華南銀行或其他銀行信用卡之持卡人，可先行準備如身分證字號、信用卡卡號及有效年月日等相關資訊，以利進行身分驗證，並快速於線上進行申辦。

華南銀行 Visa 品牌「ｉ網購生活卡（2020 年東京奧運主題紀念款）」自即日起開放民眾線上申辦，限量發行 1 萬卡，申辦完成且核卡者，將自 9 月中下旬寄發卡片，10 月起至 111 年 3 月底止，每期帳單都能享有包含 foodpanda、Uber Eats、Spotify、KKBOX、綁定街口 APP 於 5 大便利商店消費及綁定台灣 Pay 消費等 20% 回饋，每期帳單回饋上限 500 元。