〈台股盤中〉多頭潰散摜破半年線 一度大跌逾200點續探低

台股今 (16) 日開低走低、殺聲隆隆，雖然多方力圖振作，早盤一度拉回平盤上，但隨後賣壓不斷湧出，直接摜破半年線 16953 點支撐，最低一度見到 16773 點、跌點超過 200 點，午盤過後多空在 16800 點附近拉鋸，預估成交值將縮至 3300 億元左右；法人認為，量縮有助打底，而電子和非電股全面殺，顯示大盤目前主要是信心薄弱問題。

今日幾乎各族群均出現殺盤壓力，電子股中，光學鏡頭相關廠商同步大跌，聯一光跌逾 8%，玉晶光、佳凌、新鉅科和今國光均跌 4% 上下，亞光跌 3.5%，先進光跌 2.5%。

石英元件相關業者走弱，台嘉碩跌近半根停板，加高和晶技均跌超過 3%。

而傳產族群也相當弱勢，鋼鐵股全面走跌，聚亨、燁興、新光鋼和恒耀跌半根停板左右，春雨、允強、東和鋼鐵、大成鋼、盛餘、彰源和美亞等均跌逾 3%。

儘管航運股中，台驊投控續漲 4%，長榮、萬海仍力拚穩在盤上，但多數處偏弱整理，中菲行跌 6%，捷迅、正德、中航均跌超過 4%，裕民、新興、長榮航、台航和宅配通等均跌逾 2%。

電線電纜指標中，華榮、華新跌半根停板左右，大亞、宏泰和大山跌逾 4%。

即便是具業績題材的高爾夫相關業者，同樣遭空方提款，明揚跌近停板，復盛應用、大田均跌逾 2%。

50 大權值股中，豐泰跌逾半根停板，友達、亞德克 - KY、矽力 - KY、遠東新、亞泥、富邦金、中租 - KY、中信金均跌逾 2%，研華、鴻海、國巨、和碩也均跌超過 1.5%。

統一投顧分析，近期台股走勢和國際股市背離，短期均線已呈空頭排列，考量法說和半年報公告已近尾聲，且當沖減稅政策是否延長遲遲未定，以過去經驗來看，股票市場最怕的就是「稅」議題，會造成人氣退潮、成交量能縮減，加上本周三適逢台指期結算，外資期現貨同步偏空，需提防指數下行風險。