台股量縮跌逾百點 三大法人土洋對作賣超7.69億元

台股今 (16) 日摜破半年線，一度下探 16773 點，隨著低接買盤進場，台積電翻紅強勢穩盤，部分電子股也獲資金青睞，但仍擋不住金融、傳產賣壓，終場指數下跌 123 點，收在 16858 點，日 K 連 8 黑，也是近 2 個半月來新低，內外資呈現對作，三大法人合計小賣 7.69 億元。

加權指數量能仍舊低迷，僅 3300 多億元。觀察籌碼面變動，外資上周五大砍 236 億元後，今天轉為買超 47.58 億元；投信則賣超 11.28 億元；自營商賣超 43.93 億元，三大法人合計賣超 7.69 億元，呈現土洋對作。

台積電早盤走弱，一度跌至 578 元，中場後逐漸回升至平盤上，終場小漲收 584 元；台達電、日月光投控、環球晶、微星等零星電子股仍獲資金點火；不過，鴻海、國巨下挫逾 1%，聯發科翻黑退守 900 元大關，智邦連吞 2 根跌停收 267.5 元。

其他權值股方面，先前漲多的金融股，今日成為空軍狙擊的標的，富邦金重挫逾 2%，國泰金、中信金等也有 1% 的跌幅，此外，開發金重摔逾 4%，中壽同步開高跌逾 1%。台塑四寶也無力撐盤，台塑化跌逾 1% 最重，其他三寶均下跌約 0.5%。

航運、鋼鐵族群今天上沖下洗，隨著賣壓湧現，中鋼盤中翻黑，終場小跌作收，燁興、聚亨、東鋼、春源、大成鋼等多檔跌勢也相當深；長榮、萬海漲幅回吐，均以平盤價作收，陽明則重挫逾 5%，裕民、新興、中航、中櫃、四維航震盪走跌，但台驊投控、建新國際吸引買盤青睞，股價逆勢上漲 4%、7%。