三星研發出手機OLED面板新技術 耗電量最高可少25%

南韓面板大廠三星顯示 (Samsung Display) 在 16 日 (週一) 表示，他們已研發出用於 OLED 顯示器、可防止外光反射的堆疊式結構面板技術。該項技術可取代 OLED 顯示器主要零件當中的偏光板，除了透光率可以提升 33%、耗電量最高也可減少 25%，有助於減少智慧型手機的電池消耗、讓使用時間拉長。

偏光板是使用不透明塑料所製作而成，可預防照往面板的外部光線向外反射，好處是讓 OLED 顯示器容易觀看，但缺點是光線會被吸收、並導致亮度降低 50% 以上。而三星顯示這回研發出的技術則是提高了面板發光效率，還把偏光板的功能融入其中，成功克服以往技術的弱點。

三星公司表示，他們這項被命名為「Eco²OLED™」的技術是業界首創，也已經在美國、日本、南韓等地提出商標申請。另外該公司還表示，這項新技術不僅可減少 OLED 面板的電力消耗，也由於塑料零件使用量的減少，對於地球環境而言也是相當友善。

而最早使用這項技術的產品，則是三星電子在上週新推出的折疊款智慧型手機 Galaxy Z Fold 3。

三星顯示也在說明中提到，由於顯示器透光率的提高，這也讓螢幕下鏡頭 (Under Panel Camera，UPC) 的設計得以實現。