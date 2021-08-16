澳洲NSW新冠死亡案例創高 首都坎培拉確診人數攀升

據《路透社》報導，澳洲人口最多的新南威爾斯州 (NSW)，在 16 日 (週一) 接獲報告指出有 7 人死於新冠肺炎 (COVID-19)，創下該州的新高紀錄。而在首都坎培拉也創下單日新增確診的新高紀錄。

澳洲的 COVID-19 第三波疫情，狀況最嚴重的地區當屬新南威爾斯州首府的雪梨。在截至目前，雪梨的封城 (Lockdown) 舉措已經跨入第 8 週。雪梨市內為了實施嚴格的行動管控，澳洲政府已經調派 200 名的非武裝士兵等到當地支援，正盡全力來阻斷疫情擴大。

依照新南威爾斯州州長貝雷吉克利安 (Gladys Berejiklian) 的說法，該州的新冠肺炎確診新增 478 例，這個數字也同樣創下新高紀錄。此外，貝雷吉克利安也提到「該州本土個案的數字高的令人擔憂」，對當前疫情發展抱持警戒。

另外在澳洲首都坎培拉，也同樣創下單日新增確診的歷史新高。依照澳大利亞首都領地 (ACT) 週一 (16 日) 公布的最新數據，轄內的新增確診有 19 例的本土個案。為此，坎培拉的活躍病例人數也累計至 28 人，而澳大利亞首都領地的封城規定也至少將向後延長 2 週至 9 月 2 日。