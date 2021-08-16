【日盛投顧】價跌量縮，持續整理

◆盤勢分析

1. 雖上週道瓊、標普指數續創歷史新高，但週一台股早盤賣壓持續湧現，指數跌破半年線，一度大跌 208 點，隨後雖有低接買盤進場拉抬部分電子股，而 2330 台積電也翻紅，但在傳產、金融類股走弱下，終場仍以下跌 123.34 點的 16,858.77 點作收，成交金額為 3,352.53 億元。三大法人合計賣超 7.7 億元：外資買超 47.52 億元、投信賣超 11.29 億元、自營商賣超 43.93 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量縮，持續整理。

(2) 均線：週一跌破半年線，近期指數沿 5 日線向下修正，未突破 5 日線前恐將持續整理。

(3) 技術指標：8/10KD 出現死亡交叉，週一 KD 開口持續擴大，在未出現黃金交叉前，將持續整理。

3. 櫃買指數: 開低震盪走低，下跌 1.07%，收在 204.98 點，沿 5 日線拉回，未突破 5 日線前將持續整理。

4. 觀盤重點：近期台股沿 5 日線向下修正，週一跌破半年線與萬七關卡，短線尚未出現止穩跡象，現階段操作宜慎，僅可擇優擇強短線因應，待出現帶量長下影線等反彈訊號再擇機加碼為宜。

半導體、IC 設計、LED、二極體等族群走強

1. 半導體: 2330 台積電開始著眼在成熟製程轉型發展，16~28 奈米等成熟製程強攻特殊應用，鎖定車用、物聯網、指紋辨識、無線充電等領域，今年目標特殊製程在成熟製程占比將達 60% 創新高，成熟製程的轉型發展將扮演台積電另一個長期營運成長動能，週一 2330 台積電逆勢收紅，而 2408 南亞科跌深反彈挑戰 5 日線。

2.IC 設計: 由於晶片供給吃緊至少延續到 2022 年底，LED 驅動與 MCU 在受惠供不應求與漲價效應， Wi-Fi 5 主晶片缺到爆、成 Wi-Fi 6 加速滲透的新動能；週一包括 3527 聚積、6494 九齊 、6104 創惟、4919 新唐 、3141 晶宏、3556 禾瑞亞、5299 杰力等均有 3% 以上的漲幅。

3.LED 相關: LED 廠第二季財報普遍大幅成長，蘋果擴大採用 Mini LED，Mini LED 背光產品持續增加 ，第三季進入 LED 產業傳統旺季營收將維持成長；週三包括 3031 佰鴻 、3653 健策、2426 鼎元、3714 富采 等均有 3% 以上的漲幅。

4. 二極體: 在車用、工控、伺服器、太陽能等應用帶旺二極體需求，今年以來持續供不應求，加上近期馬來西亞疫情，使二極體供給更加吃緊，台灣二極體廠成為轉單受惠者，週一包括 2481 強茂、5425 台半等均逆勢上漲。