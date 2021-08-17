〈台股盤前〉缺乏主流族群 短線維持震盪格局靜待止跌訊號浮現

台股近期缺乏盤面主流，昨 (16) 日電子、傳產、金融全面走弱，雖然台積電等個股強勢穩盤，但終場仍不敵賣壓，日 K 連八黑，摜破半年線支撐，美股四大指數昨日也漲跌互見，市場持續關注 Fed 釋出利率訊息、國際局勢、疫情變化，預期台股短線仍難逃整理格局，待止跌訊號浮現。

美股四大指數 16 日漲跌互見，道瓊上漲 110.02 點或 0.31%，收在 35625.4 點，標普 500 指數指數上漲 11.71 點或 0.26%，收 4479.71 點，較去年 3 月低點已翻倍成長，那斯達克、費城半導體指數則以下跌作收，跌幅分別達 0.2%、0.37%。

上市櫃公司陸續完成財報公布，根據統計，上市櫃公司第二季純益達 9985 億元，季增 1.1%、年增 77.7%，累計上半年純益達近 2 兆元，達約 1.98 兆元，年增 114%，第二季、上半年均創下同期最佳紀錄。

盤面焦點方面，晶圓代工廠聯電再傳出第四季將再調漲代工價格，預計平均調漲幅度達 10% 以上，對此，聯電不對市場傳言評論，不過在客戶需求強勁下，聯電今年晶圓代工 ASP 持續墊高，由原先預估成長 4-6% 上修至 10%。

中鋼公告 7 月自結稅前盈餘達 90.85 億元，月增 9%，每股稅前盈餘 0.58 元；累計前 7 月稅前盈餘 442.86 億元，每股稅前盈餘 2.81 元，也較去年同期轉盈。

另一方面，食藥署昨日宣布聯亞新冠疫苗未通過緊急使用授權 (EUA)，利空消息一出後，子公司聯亞藥股價隨即跳水、下跌近 4 成，最低下挫至 100 元，聯亞生技也發出公告表示，將提出申訴，並重申國內二期試驗將持續進行、重新評估三期臨床試驗效益。