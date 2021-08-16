潤隆續看好下半年房市需求 全年營收可望衝破百億元

潤隆 (1808-TW) 今 (16) 日召開股東會，董事長蔡聰賓表示，今年全年營收可望突破 100 億元，未來 3 年營收也因入帳預估成長，也將有高成長表現。

潤隆去年因原物料缺料，導致個案工進延遲，使營收及獲利表現不如預期；而今年營收突破百億元的成長力道，主要是去年個案工進因缺料問題而延遲，遞延至今年入帳，加上有新個案完工，推升營收表現。

蔡聰賓強調，去年遞延建案今年入帳，目前 8 月營收已超過 60 億元，而高雄三多案 8 月底將取得使照，約有 32 億元可交屋入帳，預期今年營收可望突破百億元水準，若是今、明兩年個案賣得好，明、後年及大後年營收均有機會倍數成長。

蔡聰賓持續看好下半年台灣房市，他指出，疫情影響是短期的，現階段利率仍低，剛性需求仍強，房市將維持熱絡；房價方面，由於原物料飆漲，造價提高 25%，營造工人薪資也漲，房價還是會往上走。

在潤隆推案方面，仍將以各地重劃區為主，新屋將跟著產業走，台商回流廠辦商辦需求，也帶動相關住宅需求成長，如南科等地。

潤隆上半年營收 54.65 億元，毛利率 25.5%，年增 16.69 個百分點；稅後純益 7.6 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 2.05 元。