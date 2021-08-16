全台無薪假5.7萬人創疫情來新高 旅行社撐不下去

勞動部今 (16) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，全台共計 4702 家、57781 人，單周增加 255 家、2449 人，實施人數為去年爆發疫情以來新高，家數則為台灣有統計以來的最高，主要因交通部紓困 7 月底到期，北部某旅行社一口氣通報 500 多人，導致人數大增。

儘管國內疫情警戒已降至二級，餐飲內用也有條件開放，但無薪假再度攀升，截止 8 月中旬，實施事業單位共有 4702 家，實施人數 57781 人，其中，住宿及餐飲業仍為最大宗，共有 1108 家、24346 人實施，單周增加 1065 人。

本期無薪假上升最顯著的為支援服務業，突破千家事業單位，達 1033 家，實施人數 7083 人，較上周遽增 1393 人，勞動部透露，主要有一家旅行業者通報實施 500 多人。

據勞動部統計，批發及零售業本期來到 1088 家、8576 人，單周增加 389 人；運輸及倉儲業本期總計 183 家、6968 人，單周減少 132 人，二大產業無薪假互有增減。

從各縣市通報來看，台北市無薪假狀況再度惡化，從上周的 15024 人攀升至 17704 人，單周激增 2680 人；新北 10068 人實施無薪假，為全台次高；台中市 6471 人、高雄市 6100 人、桃園市 4214 人。