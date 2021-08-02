〈中經院發布PMI〉7月NMI轉擴張 住宿餐飲、零售未來半年展望仍緊縮

中華經濟研究院今 (2) 日公布 7 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 中斷連續 2 個月的緊縮轉為擴張，指數攀升 7.2 個百分點至 53.2%，八大產業中僅住宿餐飲業 (42.0%) 和零售業 (42.2%)NMI 持續緊縮，也是未來半年展望呈現緊縮的唯二行業。

圖：中經院提供。

隨著預期疫情管制降至二級以及對報復性消費的期待，全體非製造業「未來六個月展望」指數也躍升 12.3 個百分點至 54.1%；八大產業中，有六大產業回報未來六個月展望為擴張，依序為營造暨不動產業 (74.1%)、運輸倉儲業 (58.6%)、批發業 (58.1%)、資訊暨通訊傳播業 (53.1%)、教育暨專業科學業 (51.7%) 與金融保險業 (51.0%)，僅零售業 (38.9%) 和住宿餐飲業 (40.9%) 回報未來六個月展望呈現緊縮。

中經院院長張傳章表示，內需導向相關產業，仍要觀望國內疫苗施打的普及率以及變種病毒發展的不確定因素。

7 月 NMI 調查的四項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。

而八大產業中，有六大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為資訊暨通訊傳播業 (67.2%)、批發業 (58.8%)、運輸倉儲業 (57.8%)、營造暨不動產業 (56.5%)、金融保險業 (55.4%) 與教育暨專業科學業 (53.3%)，僅住宿餐飲業 (42.0%) 和零售業 (42.2%)NMI 持續緊縮。

中經院說明，隨著台灣確診人數明顯下降，非製造業的「商業活動」中指數躍升 15.2 個百分點至 53.9%，而「人力僱用」僅維持 1 個月的緊縮，本月隨即回升 1.4 個百分點至 50.1%。

「採購價格」(營業成本) 指數續揚 4.3 個百分點至 70.3%，則是指數創編以來首次攀升至 70.0% 以上。

另外，「未完成訂單」(工作委託量) 已連續 3 個呈現緊縮，惟指數攀升 9.4 個百分點至 45.5%。