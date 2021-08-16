馬來西亞內閣總辭獲准 慕尤丁暫留任看守首相

馬來西亞國家王宮周一 (16 日) 發表聲明，表示已經接受首相慕尤丁 (Muhyiddin Yassin) 及內閣的辭職，但 Arsultan Abdullah 國王認為現在不是選舉的理想時機，已任命慕尤丁為看守首相，直至選出新首相。

慕尤丁上午召開內閣特別會議後，到王宮覲見國家元首。在王宮發布聲明後，慕尤丁在全國播放的演說中表示，因為他失去了大多數立法者的信任，所以遞交辭呈，並補充說他希望盡快組建新政府。

馬來西亞股市下挫，其貨幣令吉也跌至 1 年以來的新低。

由於議會中沒有明顯的多數黨，慕尤丁在沒有其他明確候選人的情況下，將做為看守首相。馬來西亞國王認為，疫情期間舉行選舉並不合適。

馬來西亞每百萬人的感染率和死亡率是東南亞最高的，這也造成對慕尤丁執政的不滿。

新首相競爭者包括副首相 Ismail Sabri Yaakob 和資深議員 Tengku Razaleigh Hamzah，他們都來自巫統 (UMNO)。

自 2020 年 3 月以微弱多數上任以來，慕尤丁對權力的掌控一直不穩定。在一些巫統議員撤回支持後，他所面臨的壓力更為擴大。