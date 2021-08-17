阿富汗政府快速垮台 拜登重申：不後悔撤軍的決定

美國總統拜登週一表示，阿富汗政府快速垮台的速度比美國政府預期的還要快，但他堅稱結束美軍在阿富汗這場長達 20 年的戰爭是正確的決定。

拜登表示，這對美國來說是正確的決定，因為讓美軍留在阿富汗，不再符合美國國家安全利益。

拜登解釋，這不是美國人民想要的，這不是美國在過去二十年中犧牲了這麼多的軍隊應得的結果，他寧願接受批評，也不願將如何以及何時從阿富汗撤軍的決定交給下任美國總統。

拜登對現在面臨的狀況深感悲痛，但他強調，阿富汗政府快速瓦解的速度比美國政府預期的還要快，證明再多的軍事力量也無法帶來一個穩定、統一、安全的阿富汗，他不後悔讓美軍撤離這場戰爭。

此外，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週一相繼致電中國外交部長王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov)。

布林肯與王毅就美中關係、阿富汗情勢和疏散人員安全問題方面進行討論。

布林肯感謝中方參與阿富汗問題多哈會晤，表示阿富汗當前局勢正進入一個關鍵階段，塔利班應表明與極端主義一刀兩斷，選擇有序權力轉移和成立包容性政府，期待中方也能為此發揮重要作用。美認可阿富汗未來應由阿人民決定，呼籲塔利班當前應確保所有人員的安全。

王毅則闡明中方對阿富汗局勢的立場，表示事實再次證明，把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足。一個政權沒有人民支持是立不住的，用強權及軍事手段解決問題只會使問題越來越多。這方面的教訓值得認真反思。

俄羅斯外交部發布聲明說，美俄兩國同意在中國、巴基斯坦和其他有關國家的參與下繼續磋商，以創造合適的條件，開始與阿富汗展開包容性對話。