彭博：沙烏地阿美洽談收購印度信實工業煉油、化工業務20%股份

外媒引述知情人士報導，沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 計畫以全股票方式，以約 200 億美元至 250 億美元價格收購印度信實工業 (Reliance Industries) 旗下煉油和化工業務 20% 股份。

《彭博社》引述知情人士稱，信實工業可能在未來幾週內與沙烏地阿美達成協議，這筆交易可望促進沙國對印度的原油銷售，對信實工業來說，則有助於為旗下大型煉油廠帶來穩定的原油供應來源，並成為沙烏地阿美股東。

信實工業在 2019 年宣布將 20% 股份售予沙烏地阿美，後續因遭逢新冠疫情和油價暴跌，導致交易延遲。

沙烏地阿美上週表示，正在對這筆交易進行盡職調查。今年 7 月，該公司向印度出口 61.3 萬桶石油，佔其總出口量的 10%。

知情人士透露，目前交易細節仍在談判中，但談判過程可能受到拖延，且仍有破局可能。

針對上述報導，一位沙烏地阿美代表拒絕評論，沙國政府的國際交流中心也未立即回覆評論請求。週一 (16 日) 截稿前，信實工業漲 1.48%，至 2,177.5 盧比。

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