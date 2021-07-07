OPEC+談判延期之際 沙烏地阿美上調8月官方原油售價

在 OPEC + 談判破裂後，沙烏地阿拉伯全面上調 8 月官方售價，而市場卻在呼籲增加供應。

沙烏地阿拉伯國家石油公司 (沙烏地阿美) 周二 (6 日) 表示，8 月份將全面提高石油售價，同時不會增加供應。

沙國將 8 月售往亞洲的阿拉伯輕質原油價格每桶上調 80 美分，高於區域基準價 2.70 美元。這是自 1 月份以來最大的單月增幅。

沙國 60% 以上的原油出口到亞洲，中國、日本、南韓和印度是最大的買家。

沙國銷往西北歐的石油官方售價，也是每桶上調 80 美分，相較之下，售往地中海地區的石油官方售價上調 60-80 美分，售往美國的石油官方售價上調 20-40 美分。此次漲價使阿拉伯輕質原油的價格達到了自去年 3 月以來最高。

石油期貨和實物市場，正因疫苗接種加快，支持石油需求而走強。OPEC + 談判破裂意味著目前的產量限制將在 8 月份保持不變，這可能導致供應短缺加劇。

行業顧問 FGE 主席 Fereidun Fesharaki 表示，如果產量不增加，原油價格可能上漲至每桶 90 美元。不過他認為，OPEC 國家之間可能會達成妥協。