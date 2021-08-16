訂單已大幅超過既有產能 聯合再生看好下半年營運

太陽能廠聯合再生能源 (3576-TW) 將於第四季引進台灣最先進高階大尺寸 400MW 電池產線，目前訂單已大幅超過既有產能，為因應下半年與明年需求，將進一步擴產，新產線可配合需求生產 M6、M10 及 G12 產品，G12 尺寸電池產能可高達 500MW。

聯合再生上半年完成產線調整，第二季客戶需求強勁，產品 ASP 調升，營業費用控制得當，第二季營運已達單月獲利。

展望下半年，據能源局統計，台灣太陽光電發電建置量截止到 5 月只有 420MW，聯合再生預估今年台灣建置量應可達 2GW，下半年仍會有一波建置潮，出貨量將大幅增加，訂單已大幅超過既有產能。

聯合再生能源指出，目前國內需求相當強勁，已有明後年模組訂單在手。成本部分，矽晶圓價格已調降，產品 ASP 可望維持，下半年獲利將進一步提升。

聯合再生能源為響應政府政策，預計將投入新產能大尺寸電池 M6 9-busbar 與 M10 10-busbar 產品，並以電池正背面優秀 PID 持續保持電池技術領先；在模組方面，聯合再生也完成佈局大尺寸產線，並同步導入最先進電池無損切割技術，降低太陽能模組製程切割造成損耗，可提高成品功率表現。