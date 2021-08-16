股市投資詐騙花招多 證交所：與正規金融機構交易才安全

近期股市交投熱，詐騙也跟著變多，證交所提醒，投資除了要審慎評估風險外，交易管道也要透過合法金融機構進行，才能維護自身投資權益與財產安全。

證交所指出，包括電話、簡訊與社群軟體邀請、宣傳都是常見的投資詐騙手法，藉由名師、飆股等字眼建立討論群組，搭配宣傳話術等方式，勸誘民眾投資特定股票。

證交所表示，包括金管會證期局業已建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，彙整金管會核准之合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容；另外，券商公會、投信投顧公會網站已設置「國際投資警示專區」及「非法業者警示專區」，民眾可至上開網站查詢相關資訊，確保投資安全。

證交所提醒，民眾若發現金融機構遭到冒名或自身有遭受詐騙情形，可檢具相關具體事證向警政署反詐欺專線 165 或司法檢調機關提出檢舉，或提供金管會轉請檢調單位查辦，並可將相關資訊提供公會相關警示專區揭露，以避免其他民眾受騙。

證交所強調，利用公開資訊觀測站了解公司的基本資訊、營業情況、歷年獲利等資訊，並審慎評估，才是最安全穩當的投資方式，而為維護投資人權益，證交所也將持續強化市場監視作業，如發現有人意圖透過網路傳播不實消息以影響個股價量或有其他明顯異常情事，都將依監視相關辦法辦理。

