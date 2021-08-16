海外公司債逾10億元已到期 VHQ-KY：持續與認購人尋求共識中

文創股 VHQ-KY(4803-TW) 子公司第一筆海外公司債已到期，公司表示，已取得認購人首肯，擬按最高達 12 個月延長期間進行規劃，至於第二筆海外公司債，目前雙方期待落差已逐漸縮小，仍就延長條件持續尋求共識中。

由於 VHQ-KY 已到期的子公司海外可轉換公司債約 10.8 億元，而公司為其擔保人，投資人關心目前與債權人洽談展延協商情形，且尚有國內可轉換公司債 5 億元可能提前到期，預計償債計畫及資金來源為何。

對此，VHQ-KY 指出，子公司共發行兩次海外公司債，主要以挹注集團營運為目標，藉以提升整體淨值並於海外掛牌後轉換為持股進行規劃，並以本公司為擔保人。

VHQ-KY 表示，由於近年疫情侵襲及大陸影視行業稅務整理等原因，使集團面臨嚴峻之挑戰，去年開始即與兩次海外公司債認購人持續協商，截至 8 月初，已取得第一筆海外公司債認購人首肯，擬按最高達 12 個月延長期間進行規劃。

至於第二筆海外公司債，認購人所提出初版條件，除就目前現金流評估難以達成外，更將影響第一筆海外公司債條件同等提升，進而損及營運體質，並錯失即將到來的市場反彈發展機會。

VHQ-KY 表示，公司在過程中持續與對方懇談，認購人也初步同意可有調整空間。截至目前雙方期望落差已逐漸縮小，仍就延長條件持續尋求共識中。由於協商結果牽動財務業務情況甚鉅，仍將積極審慎應對。

VHQ-KY 強調，公司也將引進策略夥伴新資金挹注，足以對應國內外各項公司債還款進度，並持續推進各項營運計畫。

至於目前每月現金收支狀況及營運資金是否充足，VHQ-KY 回應，整體營運資金自給無虞，並持續達成正向現金流入，營運尚屬穩定，將持續嚴格執行各項財務業務指標管理，並積極管理應收帳款品質及催收進度。

