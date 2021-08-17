〈紐約匯市〉中國數據令人失望、阿富汗局勢緊張 美元反彈  

美元對大宗商品貨幣周一 (16 日) 上揚，避險貨幣日圓也攀高，反映在中國經濟數據令人失望、阿富汗政治緊張和 Delta 病毒擴散的情況下，投資人風險胃口收斂。投資人關注多國央行本周動態，紐西蘭、印尼、挪威央行將宣布的貨幣決策，美國聯準會 (Fed) 也將公布上次會議紀錄。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.1% 至 92.620，從上周五的一周低點反彈。

風險貨幣多走低，澳幣貶值 0.6% 至 0.7335 美元，紐元走軟 0.4% 至 0.7016 美元，加幣下滑 0.4% 至 1.2575 加幣兌 1 美元。

紐西蘭央行將於周三公布貨幣決策，市場普遍預期將宣布 2014 年以來首次升息。

加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau) 宣布提前兩年，9 月 20 日就舉行大選，押注高疫苗施打率和後疫情經濟復甦，將幫助所屬政黨繼續執政。

Tempus 外匯策略師 Juan Perez 說：「美元躍升的原因有好幾個，包括 Delta 變異株帶來的不確地姓，中國寧波舟山港關閉衍生的疑慮，以及阿富汗在地緣政治方面遭遇的現實。整體來說，美元因避險需求出現的反彈只是短暫現象，因為情況不明朗，只知道一場極長期軍事衝突的結局並非眾人所想。」

塔利班周末掌控阿富汗之後，阿富汗機場周一湧入數千名試圖逃出國的絕望民眾，迫使美國暫緩撤軍。

中國 7 月零售銷售和工業生產都比市場預期弱，凸顯疫情反撲對這個球第二大經濟體造成的壓力。

美元多頭部位攀升到去年 3 月以來高點，或許代表美元最近的疲態只是短暫現象，不是更長期結構性貶值的開始。

Fed 本周公布的會議紀要，將是觀察美元短期走勢的關鍵，特別是如果內容顯示決策官員傾向年底前縮減量化寬鬆 (QE)。

外匯市場今年夏季平靜無波，匯市波動率接近今年來低點。

加密貨幣市場方面，比特幣閜下跌 1.2% 至 46,479 美元，從周末觸及的三個月高點 48,190 美元下滑。

截至周二 (17 日) 台灣時間約 6:00 價格：