支援托育需求 財部非營利幼兒園正式入園

因應托育需求，財政部今 (2021) 年 8 月設立「財政部員工子女非營利幼兒園」，招收 3 歲至入國民小學前幼兒共計 3 班、90 個名額；財政部財政資訊中心同月設立「財政部財政資訊中心職場互助教保服務中心」，招收 2 歲以上至入國民小學前幼兒 40 名，共計 2 班。

財政部表示，這兩處公共化教保服務場所的幼生，今 (16) 日在家長的陪同下正式入園學習。

財政部表示，因應「我國少子女化對策計畫」等政策，盤點辦公場所可利用空間，透過教育部指導與協助，歷經建築物裝修及設施設備設置、申請公共化教保設立許可等作業，終於在 8 月分別於財政部及財政部財政資訊中心完成 2 處公共化教保服務設施。

財政部指出，員工子女非營利幼兒園委託社團法人嬰幼兒教育與家庭發展協會辦理，所屬財政資訊中心職場互助教保服務中心則委託社團法人新竹市教保人員協會辦理，基於資源共享之理念，除提供員工子女、孫子女托育服務，並提供鄰近政府機關 (構) 及附近社區便利的托育服務，幼生均順利招收額滿。

財政部強調，未來將持續督導所屬機關及事業機構推動設置公共化教保服務設施，營造友善育兒之環境，協助員工兼顧工作與家庭照顧責任，讓員工安心工作，孩子開心上學。

