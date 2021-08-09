麟洋可以代言了 財政部責成土銀以「企業聯盟方式」執行

土地銀行羽球隊的王齊麟與李洋在本屆東奧男子雙打成功摘金，瞬間成為業者競相邀請代言的新寵，但礙於兩人公務員身分無法兼差，財政部今 (9) 日表示，將協調所屬事業單位，以企業對企業策略聯盟方式，建構一套商業合作模式。

「麟洋配」所屬球隊土銀為百分百國營銀行，因此麟洋也屬土銀正式編制員工，礙於公務員身分讓兩人能否比照其他明星球員兼差接廣告成為近日熱議話題。

對此，財政部表示，關於王齊麟、李洋兩人因具備國營銀行正式職員身分，可否從事品牌代言，行政院已請財部以合乎規定並尊重球員個人意願為前提，盡力協助促成。

根據財政部經初步硏議，將協調土銀以「企業對企業」策略聯盟方式，建構一套商業合作模式，使球員得以從事相關代言或宣傳活動，發揮加乘之商業效果，而相關收益可由各該企業訂定球員分潤或經費運用辦法。

財政部表示，麟洋兩人都是土銀透過公開甄試進用的羽球隊球員，身分屬具公務員兼具勞工身分的正式職員，而該類人員因屬公務員服務法適用對象，所以相關經商及兼職須符合該法規範。

財政部強調，已責成土銀評估規劃可行的商業合作模式及作法，待與當事人討論細節並向銓敘部函釋確認後即可執行。