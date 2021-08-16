美國宣布對特斯拉自駕輔助系統展開正式調查

美國政府週一 (16 日) 宣布以和停靠路邊的緊急車輛相撞為由，對特斯拉 (TSLA-US) 自動駕駛輔助系統 Autopilot 展開正式調查。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 表示，已確認自 2018 年以來，有 11 起車禍與啟用 Autopilot 和交通感知巡航控制系統 (Traffic Aware Cruise Control,TACC) 的特斯拉電動車有關。

NHTSA 指出，在上述事故中，特斯拉電動車撞到了已啟動閃光燈、照明燈、發光箭頭標誌和警示三角錐的緊急車輛，認為特斯拉自駕系統在辨識因緊急狀況而停靠路邊的車輛上出現困難。

調查消息傳出後，週一美股盤前，特斯拉短線挫逾 2%。

NHTSA 表示，初步評估涉及 2014 年至 2021 年生產的 Model Y、Model X 和 Model 3 車型，總計約 76.5 萬輛電動車，幾乎是特斯拉自 2014 年來在美國銷售的所有車輛。

自 2016 年以來，NHTSA 已派出調查小組，針對 31 起涉及自駕輔助系統的車禍事故進行調查，其中有 25 起與特斯拉 Autopilot 有關，且共造成 10 人死亡。