蘋果兒童色情照審查政策轉彎 宣布限縮偵測範圍 盼平息隱私爭議

蘋果 (AAPL-US) 計劃推出兒童色情照舉報系統招致輿論批評後，周五 (13 日) 宣布更新圖像偵測計畫，表示未來只會偵測被多國標註的兒童色情照片，確保手機上偵測圖像的清單相同，不會針對個人。

蘋果上周宣布將藉由分散資料串比對，確認美國用戶上傳至 iCloud 的照片是否違規，但此舉引發社會對隱私權的擔憂。部分人士更認為政府可能會迫使蘋果將該系統擴大至其他用途，例如掃描被禁止的政治圖像，蘋果內部員工也議論紛紛。

蘋果高層原本拒絕透露，手機或電腦需要偵測到多少張涉及兒童色情的照片，系統就會啟動人工審查甚至向當局舉報。不過蘋果周五表示，為了避免誤報，偵測照片的數量初期設定在 30 張圖，預料隨著系統改進，數量會逐步減少。

蘋果為了消除人們對新機制的隱私疑慮，表示研究員能夠輕鬆確保一部 iPhone 正在辨識的圖像與其他手機上的清單相同，不會針對個人審查。不過蘋果也承認，有關該計畫的公開溝通做得不夠好，才會讓科技政策組織甚至員工心生疑慮。

蘋果拒絕透露這些批評是否促使公司修改政策或軟體，僅表示該專案仍在開發階段。

蘋果最新說法和新提供的許多細節，緩和了外界對隱私權的隱憂，並說服一些批評者相信他們迫使蘋果做出改變。史丹佛大學的加密、監控研究員 Riana Pfefferkorn 表示：「我們的推動正在產生效果。」