明泰攜鴻騰推交換機新品 擴大5G AIoT應用

鴻海 (2317-TW) 子公司鴻騰 (06088-HK) 與佳世達 (2352-TW) 旗下網通廠明泰 (3380-TW) 合作，打造全球首台 48 埠 25G BASE-T 乙太網路交換機，共同推進 5G AIoT 布局。

鴻騰表示，在 5G AIoT 戰略佈局上佈署，由幾年前參與 IEEE 802.3bq 規格的討論制定，到去年展開 25G BASE-T RJ45 開發，並與業界交換器、伺服器廠商長期合作，打造雙贏局面。

明泰也表示，與業界技術領先的網路服務器供應商結盟，能提供客戶可客制化、彈性、簡單安裝，並具備高性價比的產品，可因應未來對 10G BASE-T 升級以及邊緣運算需求，以及 5G、車聯網、AI、大數據計算及自動駕駛等趨勢應用。

雙方也將共同在 8 月 16-18 日於美國 San Jose McEnery Convention Center 舉辦的 DesignCon 2021 展會，展出合作成果，明泰將展出 48 埠 25GBASE-T 乙太網路交換機 SNC-60x0-486T。

鴻騰除了 25GBASE-T RJ45 外，也將在會中展出 400G&800G QSFP-DD、PCIe5、DDR5、高速線纜等 5G 互聯方案產品，這也是鴻騰首次向外體現 5G AIoT 戰略規劃的實踐。