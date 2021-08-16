台股失守半年線 資金落跑短線觀望氛圍濃

台股今 (16) 日持續下跌 123 點，指數收在 16858.77 點，正式跌破半年線，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股短期受到資金陸續逢高調節影響，指數走跌，觀望氣氛濃厚。

葉獻文也說，台灣經濟基本面強勁，台股短線有望見到跌深反彈，而隨著當沖降溫，投機氛圍逐步消退，儘管短線出現量縮導致指數陷入整理，但有利於中長期的籌碼面及盤勢更健全。

葉獻文指出，上週 MSCI 公布季度調整，雖然台股權重連 10 降，不過回顧近年 MSCI 權重升降對台股中長線影響已逐漸降低，預期下半年台灣基本面展望仍佳，隨著疫情趨緩、財報業績亮眼，後續估值與評價上修機會仍高。

另外，葉獻文說明，財政部公布 7 月出口金額 379.5 億美元創新高，年增 34.7%，台灣出口連 13 紅，其中，電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品、運輸工具出口值都改寫新高，挹注整體表現，也反映出台灣堅實的經濟基本面。

安聯投信台股團隊表示，除了市場雜音外，盤面上缺乏主流股及追價力道，也是近期牽動台股走勢的主要原因。

安聯投信台股團隊表示，第二季以來漲幅較為明顯的電子或非電族群，近期雖在基本面如財報及展望反應正面，但市場部分資金仍認為相關利多已被反映，加上獲利了結與資金調節等考量，近期相關族群也面臨整理及回檔的壓力。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，儘管目前盤面缺乏主流，部分產業的能見度仍需進一步明朗化，回歸基本面來看，電子股的機會仍較非電族群為多；至於非電中可留意的主要則為航運、散裝貨櫃等未來可能有表現機會的族群。

