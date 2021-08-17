中國恐再推「禁止網路不正當競爭行為」法規 網科股嚇崩

周二 (17 日) 中國央視報導指出，為了制止和預防網路不正當競爭行為，維護公平競爭的市場秩序，保護經營者和消費者的合法權益，促進數位經濟規範健康發展，中國市場監管總局針對「禁止網路不正當競爭行為」向大眾公開徵求意見，截止日期為 2021 年 9 月 15 日。

中國市場監管總局指出經營者不得利用數據、演算法等手段，影響用戶選擇，或者是利用其他方式，如實施流量綁架、干擾、惡意不相容等，達到妨礙、破壞其他經營者合法提供網路產品或服務正常運作的目的。

同時中國市場監管總局在公開徵求意見稿內容表示，經營者不得直接、組織或者透過第三方，在短期內與競爭對手發生高頻率交易或者給予好評，觸發平台的反刷單懲罰機制，減少該競爭對手的交易機會。

(圖片: AFP)

過去阿里巴巴 (9988-HK) 等大型網科企業，常被市場批評利用數據、演算法等手段，影響用戶作出選擇。業界擔心一旦公開徵求意見結束後，中國政府將推出相應的政策管理網科業，這對於龍頭企業帶來的衝擊可能最大。

受到這個利空消息影響，香港網科概念股全數崩跌，嗶哩嗶哩 (9626-HK) 重挫 6.6%、網易 (9999-HK) 大跌 5.4%、百度 (9888-HK) 重挫 5.2%、騰訊 (700-HK) 崩跌 4%、阿里巴巴 (9988-HK) 大跌 4%。

