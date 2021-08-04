限網遊挺運動 中國推出五年全民健身計劃

在周二 (3 日) 中國官媒報導，中國未成年人沈迷於網路遊戲的情況嚴重，網路遊戲對未成年人身心發展造成不可低估的影響後。中國國務院公布《全民健身計劃 (2021-2025 年)》，以促進全民健身發展，滿足民眾的健身和健康需求。

該計劃指出到 2025 年，健身領域的公共服務體系要更加完善，使運動更加便利，提升各項運動參與人數，帶動體育產業總規模達到人民幣 5 兆元。

此外，中國官媒人民日報海外版報導指出，中國政府新推出《未成年人保護法》修訂版，新增的網路保護專章從立法角度來保護未成年人的網路使用情況。

新的法規推出是因為新的問題出現，網路保護專章是新媒體時代保護未成年網民的防火牆。不過人民日報強調，未成年人網路保護工作仍是一項非常艱鉅的系統工程，還需要國家、社會、學校、家庭多方努力。

周二 (3 日) 中國官媒經濟參考報報導指出，網路遊戲對社會的危害得到的共鳴越來越多，民眾常用「精神鴉片」、「電子毒品」來當做網路遊戲的代名詞。未成年過度沈迷網路遊戲已對身心造成雙重負面影響。

在該篇報導重話抨擊之下，陸、港兩地遊戲概念股全數暴跌，指標個股騰訊 (700-HK) 股價更一度重挫逾 10%，網易 (9999-HK) 也重殺逾 15%，市場擔心下一波監管對象就是遊戲產業。

即便該篇報導已經下架，同時騰訊立即宣布配合政府指導方針，針對旗下最熱門的遊戲「王者榮耀」制訂相關未成年保護計劃，大幅減少未成年沈迷於網路遊戲的時間。但美國中概遊戲股依舊呈現重挫，騰訊 ADR (TCEHY-US) 重挫 7.32%、嗶哩嗶哩 (BILI-US) 暴跌 7.06%、網易 (NTES-US) 崩跌 11.41%。

