Google和臉書將舖設全新海纜 途中經過台灣

美國 Google(GOOGL-US) 和 Facebook(FB-US) 決定在日本和亞洲之間鋪設一條全新的海底光纖電纜，總長度達 1.2 萬公里，預計在 2024 年開始使用，以因應亞洲地區用戶人數迅速增加。

《日本經濟新聞》報導，Google 和 Facebook 在 16 日前宣布，將鋪設一條名為「Apricot Subsea Cable System」的海底光纖電纜，以連接台灣、日本、關島、菲律賓、印尼、新加坡，可提供超過 190Tbps 的總容量，但未透露投資金額。

這兩家公司 3 月曾宣布將鋪設兩條海底光纖電纜，以連接美國西岸、印尼和新加坡，計畫在 2024 年以前完成。Facebook 該計畫負責人表示，全新的 Apricot 海底光纖電纜計畫主要是為了填補這兩條電纜的不足。

Google 和 Facebook 的歐美用戶成長速度已出現放緩，不過在亞洲市場仍維持高成長率。Facebook 今年 Q2 在亞洲市場的每月用戶數，較去年增加 11% 至 12.65 億人，增幅大於其他市場。

許多大型科技公司向來都透過付費使用電信公司的海底電纜，但目前許多公司增加基礎建設投資，原因除了用戶數量增加，影音服務的資料量日趨龐大也是主因。全球約有 400 條海底電纜，而 Google 參與其中的 18 個專案。

雖然投入海底電纜投資的公司增加，但有許多案子因為資安風險而遭當局阻攔。

例如 Google 和 Facebook 曾在 2016 年宣布連接美國西岸和香港的「太平洋光纜網路」(Pacific Light Cable Network，PLCN) 鋪設計畫，但美國司法部在 2020 年以國安風險為由，要求美國聯邦通訊委員會 (FCC) 否絕該項計畫，改為連接台灣和菲律賓。

此外， Facebook 也在 2018 年和中國大型電信業者中國電信等公司共同宣布橫跨整個太平洋的港美 (HKA) 海底光纖電纜專案計畫，同樣遭到反對。

Facebook 已在 2021 年 3 月向美國 FCC 取消先前提出的申請。Facebook 的公關負責人表示，為了消弭美國當局的顧慮，決定重新設計系統。