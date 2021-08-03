臉書「殺手併購」Kustomer疑壟斷之嫌 歐盟監管機構展開調查

歐盟反壟斷監管機構週一（2 日）警告，臉書 (FB-US) 收購美客戶服務新創公司 Kustomer 可能有損企業競爭，並增強該公司在線上廣告領域的市場影響力，已對併購案展開全面調查。

歐洲執行委員會（European Commission）採取調查之際，歐美監管機構都在擔心，大公司對新創企業的收購熱潮可能是所謂的「殺手併購」（killer acquisitions），目的是阻斷新興的競爭對手。此外也由於交易價值較低，大公司通常不會受到反壟斷審查。

臉書為擴大即時通訊應用程式 WhatsApp 的規模，在在去年 11 月宣布收購 Kustomer。

做為歐盟反壟斷監管機構的歐洲執行委員會表示，這筆交易可能會讓臉書禁止競爭對手使用旗下 WhatsApp、Messenger、Instagram，這些對客戶關係管理（CRM）至關重要的應用程式。

Kustomer 向企業銷售 CRM 軟體，以便企業透過電話、電子郵件、簡訊、WhatsApp、Instagram 等管道與消費者溝通。

歐洲執行委員會還指出，臉書利用 Kustomer 的客戶數據，可以更好的將廣告個性化與定向投放，令其擁有比競爭對手更大的優勢，令人擔憂。

歐洲執行委員會副主席 Margrethe Vestager 表示，要密切審查已在某些市場占主導地位公司的可疑收購舉動。這項審查完全適用在數位領域上，例如臉書的線上廣告與串流媒體服務（OTT）都處於領先地位。

對此，臉書表示將全力配合歐盟執行委員會的審查。此外也對收購案聲明表示：「該併購有利競爭，將在充滿競爭與活力的 CMR 領域，為企業與消費者帶來更多創新。」

除歐盟委員會外，英國競爭及市場管理局（CMA）也在調查這筆交易，此外德國反壟斷機構也表示，將考慮對該交易展開調查。