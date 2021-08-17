鉅祥車載、工業及醫療產品產品出貨比重跨越5成 Q3再成長

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 第二季營收、獲利同創新高，其中車載、工業及醫療應用出貨成長，比重已跨越 5 成，預估第三季的總體出貨還會再成長，車載產品更可突破 20%。

鉅祥第二季稅後純益爲 1.97 億元，創新高，季增 78.74%，年增 85.84%，每股純益爲 1.06 元。上半稅後純益 3.06 億元，年增 3.52 倍，每股純益 1.66 元。超越 2020 年全年。

鉅祥主管指出，第二季出貨產品結構分類上，工業控制及醫療應用占 32-33% 最高，車載產品 18-19%，兩者合計超過 5 成，NB 應用占 5%，手機應用占 9%，其他 3C 電子產品應用占 24%，出貨量都較首季 2-3% 的成長。

鉅祥今年以來業績走高，主要受惠投入近 2 年開發車用影像系統、手機相機鏡頭模組用 VCM 零組件，都已開始出貨，帶動毛利率上揚。

鉅祥主管指出，鉅祥投入開發車載產品長達 3-4 年時間，效益逐漸顯現，預估車載應用產品占整體產品出貨比重將有機會進一步攀高到 2 成以上。

鉅祥 7 月營收以 5.97 億元創新高，年增 48.17%，第三季營收可望進一步攀高。