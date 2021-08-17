〈台股盤中〉交投清淡回測16800點 成交量急凍估僅有2字頭

受美股四大指數漲跌互見，台股今 (17) 日以平盤開出，在缺乏盤面主流族群下，盤勢多空交戰，受台積電、聯發科等權值股走弱下，指數一度翻紅隨即下挫，午盤前跌幅持續擴大，一度跌破 16800 點，成交量則持續萎縮，預估成交量僅 2200 億元，為近期新低。

觀察電子權值股表現，台積電維持盤下震盪，午盤前回測 580 元，跌幅達約 0.6%，聯發科、台達電、日月光投控、台塑四寶等均在盤下震盪，鴻海則逆勢抗跌，力守平盤，富邦金、國泰金等金融股也相對抗跌。

盤面焦點集中生技醫療股，國產疫苗呈現兩樣情，高端新冠疫苗昨 (16) 日開放登記預約，預計下周開始施打，激勵股價盤中一度攻上 373 元漲停價位，創下近三個月新高，大股東基亞、云辰也獲買單點火，漲幅達逾 2%，反觀，聯亞新冠疫苗因未通過 EUA，子公司聯亞藥跳水，午盤前重挫逾 3 成。

太陽能族群表現也不俗，聯合再生釋出樂觀展望，將在第四季引入大尺寸太陽能產線，午盤前股價勁揚 5%，也激勵同族群安集、茂迪、倉和、達能、元晶、漲幅均超過 2%。

航運股也逆勢抗跌，建新國際漲幅超過 5%，貨櫃航運三雄陽明、長榮、萬海等也都相對大盤強勢，維持平盤之上表現，中航、四維航、台航、中櫃、裕民也都相對有撐，午盤前航運資金比重達約 23%，電子則達 54%。

台股近期明顯呈現量縮震盪整理格局，且上檔壓力沉重，短線需靜待資金量能回升，並向上收復半年線支撐，才可望展開反攻號角，明日也適逢台指期結算，現階段外資期現貨同步偏空，投資人需提防指數下行風險。