亞果遊艇營運再擴大 擬招募國內外經銷商共創海洋新生活

國內唯一符合國際級水準的遊艇會─亞果遊艇 (7566-TE)看好台灣海上休憩產業商機，正式對外發佈擴大招募經銷商的訊息，預計明 (2022) 年底前，於台中以北拓展經銷據點，在國際疫情告一段落後，將擴大招募亞太地區經銷通路，同步拓展台灣遊艇休閒活動。

台北會所以船艇造型為設計理念。(圖: 亞果遊艇提供)

亞果第二期的 1600 坪會所，會員度假中心，海岸 Villa 目前積極建設中，並預計將於 2023 年落成啟用，在會員數不斷成長下，可以預見在 2023 年隨著開發案陸續落成，新增服務項目及會員旅遊將大幅增加。

亞果此時招募經銷商陸續加入聯營服務，必能觸及更多同好，再透過「會員共好商務平台」鏈接，促進亞果遊艇會員之間的交流，讓商務、海洋遊憩生活更加緊密，形成會員與俱樂部共創雙贏的宏觀局面。

會員交流活動。(圖: 亞果遊艇提供)

亞果表示，此計畫吸引不少異業夥伴的高度興趣，已有多組對象陸續接洽中，就連亞太市場中的香港，新加坡及東南亞各國家等也是亞果遊艇擴展目標的一環，未來海外經銷商據點加入後，品牌將走向國際化，也為會員增設更多國內外的服務旅遊據點，體現完善的國際海洋休憩育樂服務，讓台灣的遊艇休閒觀光版圖也能同步朝向國際化。

亞果遊艇在台發展不到 10 年，已然是全台唯一符合國際級水準的遊艇會，也成為國內做到全台聯營的遊艇業者，以高雄為起始點，聯營點包括有台南安平、北部淡水和烏石港，以及離島澎湖，此運營方式跳脫國際遊艇會普遍於單一據點運營的限制，成為領先全球同業的亮點。

