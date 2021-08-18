Garmin看好智慧穿戴需求二度上修財測 毅嘉、閎暉受惠

智慧穿戴大廠 Garmin(GRMN-US) 公布第二季財報，單季營收 13.3 億美元、營業利潤 3.71 億美元，雙創新高，Garmin 也看好健康監測功能的智慧穿戴市場需求高漲，再度上修全年營收至 49 億美元，台供應鏈毅嘉 (2402-TW)、閎暉 (3311-TW) 營運將同步受惠。

Garmin 受惠五大領域需求成長，第二季營收達 13.3 億美元，年增 53%，營業利潤 3.71 億美元，年增 97%，稀釋後每股純益 1.68 美元。其中，車用與航海增長幅度最高，分別年增 74%、66%，其次為戶外年增 57%、航海 43% 及健身休閒 40%。

Garmin 表示，台灣疫情升溫、防疫升級後，消費主要集中於電商平台，配有血氧感測功能的智慧穿戴需求急速成長，其中，具有血氧感測的健康心率手環 vivosmart4、支援全天候血氧感測及呼吸速率功能的 Venu 系列最受歡迎，銷售都有倍數成長。

總裁兼首席執行官 Cliff Pemble 表示，受惠全球市場活躍、休閒產品需求力道增加，加上航空與車用導航產品需求穩定恢復，第二季營收與營業利潤皆創下新高，上修今年全年營收至 49 億美元，估每股純益 5.5 美元。

Garmin 指出，隨著疫情帶動全球健康意識擴大，擁有完整健康監測功能的智慧穿戴市場需求同步高漲，看好強勁成長動能，近期已擴廠投資進駐台南南科樹谷園區，並展開逾千人招募計畫。

法人認為，Garmin 看準穿戴裝置將成下半年營運主要動能，今年二度上調全年展望，據悉，穿戴裝置扣件供應鏈包括毅嘉與閎暉，毅嘉更因應客戶拉貨力道明顯轉強，現有產能供不應求，已加開兩條組裝線因應，需求動能有望延續至年底。

毅嘉產品主要分為車用軟板與機構整合元件，其中，機構整合元件受惠下半年迎來消費性電子出貨旺季，預期在客戶強勁拉貨動能下，本季機構件營收有望季增逾 4 成、衝破 5 億元，並推升本季整體營收有機會寫近一年新高、上看 18 億元，第四季再成長。