玉晶光蘋果手機市占將增 外資首評買進目標價650元

亞系外資今 (17) 日出具最新報告，首評光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 給予「買進」評級，目標價 650 元，外資看好，玉晶光在今年蘋果旗艦機種手機鏡頭市占率提高，且高階鏡頭比重增加。

亞系外資報告也認為，明年下半年起，虛擬實境及擴增實境鏡頭應用需求同步增加，看好將成玉晶光未來營運成長動能。

外資預估，玉晶光 2021 年及 2022 年每股純益為 22.42 元、32.34 元，而 2023 年玉晶光每股純益更可達 39.26 元。

亞系外資指出， 隨著今年下半年蘋果旗艦手機即將推出，由於廣角和長焦鏡頭的比重增加，玉晶光上半年拿下蘋果手機鏡頭市占約 30-35%，下半年將達 40-45%，2022 年及後年還有進一步擴大增加空間，估 2021-2023 年在 iPhone 供貨市占將成長至 37%、42%、44% 的比重。

另外，亞系外資估，2020-2025 年虛擬實境及擴增實境鏡頭裝置出貨複合成長上看 56%，目前每頭盔配備的 5-6 或 7-12 個的鏡頭，玉晶光率先取得領導生產地位，AR、VR 相關鏡頭 2022-2023 年營收成長率估達 68%、51%，占營收比重將挑戰 12%、15%。