郭明錤：玉晶光下半年將取得更多蘋果及VR鏡頭訂單 營收、獲利恢復成長

蘋果 (AAPL-US) 光學元件供應鏈今年上半年業績表現不振，但天風國際證券分析師郭明錤今 (8) 日發表報告指出，預期玉晶光下半年開始將有結構性改變，將取得更多 iPhone 13 訂單，且 VR 出貨也將顯著增長，今年下半年營收、獲利，都將恢復年增長。

郭明錤依產業研調資料指出，大立光與玉晶光將自 6 月開始出貨 iPhone 13 鏡頭，但大立光近期送樣 iPhone 13 的後置廣角鏡頭與後置長焦鏡頭樣本，未滿足蘋果公差要求，因此蘋果已要求玉晶光提高出貨量並停止大立光出貨，預估玉晶光至少在 6 月將是 iPhone 13 的後置廣角鏡頭與後置長焦鏡頭的獨家供應商。

他認為，即便大立光順利調整模具公差，並在 7 月出貨，玉晶光因領先出貨優勢，在 Phone 13 後置廣角鏡頭與後置長焦鏡頭出貨比重將高達 65-70%，將顯著貢獻玉晶光 6 月與今年下半年營收與獲利。

郭明錤指出，玉晶光在 2020 年 iPhone 12 超廣角鏡頭送樣時的進度也領先大立光，因此認為，玉晶光送樣進度優於大立光非偶然事件，雖然大立光在滿足各種客戶的各種規格鏡頭能力上仍是全球第一，但玉晶光達到 Apple 要求的能力已逐漸提升且不遜於大立光。

在玉晶光的產品組合的結構改變方面。郭明錤指出，玉晶光受惠 VR 的遊戲及多媒體娛樂創新體驗，頭戴顯示器出貨將在今年下半年顯著成長，玉晶光幾乎擁有所有主要 VR 品牌訂單，高單價 VR 透鏡將在今年下半年顯著貢獻玉晶光每月營收約 1.8-2 億元。