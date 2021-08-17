〈漢唐股東會〉訂單已看至未來2-3年 是否掉客戶成新經營團隊觀察指標

無塵室設備大廠漢唐 (2404-TW) 今 (17) 日召開股東會，現任董事長陳朝水確定退休，展望漢唐後市，陳朝水表示，基本上案量已看到未來 2-3 年，因此新的經營團隊會有一段磨合期，目前看起來不會有問題，除非未來案子掉了客戶，將是未來觀察重點。

陳朝水指出，年紀這麼大做工程相對吃力，因此原先已擬定退休計畫，並計畫讓陳柏辰接任董事長，不過，隨著此次股東會全面改選董事，結果自己提早 1 年半退休，漢唐不會因一個人離職有任何影響，包含對客戶的承諾或是對員工的照顧。

外界也擔憂，經營權變天後，是否影響既有客戶與漢唐的信任度，陳朝水回應，客戶基本上是信任漢唐，除非漢唐讓客戶不滿意，否則不會影響漢唐與客戶關係，也強調這是新經營團隊必須把握的重點。

陳朝水也希望，新經營團隊對員工好一點，只要公司對員工好、員工就會對公司好。

針對漢唐與台積電 (2330-TW) 業務，陳朝水坦言，現在重心是美國第一優先，公司一定會協助台積電美國廠成功，否則漢唐就不用在業界了，至於南京廠擴建，由於訂單先前已簽訂，隨著原物料上漲，訂單售價將會有所調漲。

針對退休生活，陳朝水指出，漢唐經營層如果有提問將給予回應。