LG Display將投3.3兆韓元 以增產中小型OLED面板

南韓面板大廠 LG Display 在週二 (17 日) 表示，為了應對全球市場不斷增長的需求和競爭，該公司計劃投資 3.3 兆韓元 (約 28 億美元)，以增加中小尺寸的 OLED 面板的生產。

LG Display 是南韓 LG 集團旗下的主要面板製造商，該公司計畫砸下 3.3 兆韓元來擴大用於智慧型手機和平板電腦的 OLED 生產。儘管 LG Display 在大尺寸 OLED 市場中佔據領導地位，但是在全球中小型尺寸 OLED 市場領域中的競爭力相對較弱。

根據市場研究機構 DSCC 的數據，在智慧型手機 OLED 面板市場中，LG Display 面板在今年第一季的市占率為 10.6%，遠遠落後於競爭對手 Samsung Display 的 73.7% 市佔率。

有分析師表示，此筆的投資將有助於增加 LG Display 位於首爾北部坡州廠的產能，每月中小型 OLED 板產能有望增加至 60,000 片。

據 LG Display 的財報顯示，該公司今年第二季的銷售額成長 31.3% 至 6.96 兆韓元，創該公司第二季單季新高。第二季面板出貨量達到 890 萬平方公尺，遠大於去年同期的 670 萬平方公尺。

南韓 LG Display 是蘋果 iPhone 系列主要面板供應商之一，根據先前外電報導，有知情人士表示，蘋果即將推出的 iPhone 13 零組件訂單增加了 20%，蘋果希望 LG Display 能供應更多 OLED 面板，為此，LG Display 擬重啟南韓坡州 E6-3 廠的投資計劃，以提高 OLED 產能。

報導指出，E6-3 廠將專門為蘋果生產 OLED 面板，LG Display 最早將於下個月重啟 E6-3 廠投資計畫，該廠完工後，LG Display 的 iPhone OLED 產能有望提升 50%。