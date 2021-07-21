分析師：LG Display的OLED面板銷售將在2022年超越LCD

隨著全球 OLED 電視的普及率續升，南韓券商 KB Securities 分析師預期，LG Display 的 OLED 面板銷售佔整體銷售額的比重將會在明年超越 LCD 面板。

報告給予 LG Display「買入」的評級以及目標價 37,000 韓元。分析師預估，該公司的 OLED 面板銷售額將在明年達到 14.8 兆韓元，超過 LCD 面板的 13.3 兆韓元。

OLED 面板在整體銷售額的佔比也將達到 53%，超過 LCD 面板的 47% 佔比。此外，LCD 電視面板的銷售佔比將在快速下跌，從 2020 年時的 24%，在 2022 年降至 14%。

中小尺寸 LCD 電視面板的需求在近期有所放緩，也因而拉低了整體 LCD 電視面板的價格。LCD 面板的銷售額從 2017 年的 4.1 兆韓元，預期將在 2022 年下跌至 8,200 億韓元，佔該公司整體銷售額占比也從 15% 下滑至 3%，表明出 LCD 面板價格的下跌，對於 LG Display 未來獲利恐將帶來邊際影響。

報告中預測，LG Display 的大尺寸 OLED 的面板產能將在今年下半年大增，從每月的 60,000 片，上升至 90,000 片，主因來自於該公司積極開發新客戶並滿足不斷增長的市場需求。儘管成本也隨之增加，但大尺寸 OLED 面板業務應該能夠在第三季轉虧為盈，創 2013 年以來的首度單季獲利。

先前有報導指出，三星電子將與 LG Display 簽訂採購合約，從 2022 年到 2024 年，每年採購 200 萬至 300 萬片的 OLED 面板。根據市調機構 Omdia 的數據顯示，2021 年第一季 55 吋通用 OLED 面板的平均價格為 510 美元，表明該合約價值將超過 5 兆韓元 (44 億美元)。