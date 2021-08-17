張志誠觀點：散裝船漲價的理由？為何別人悲觀時才更要逆向思考？

昨天台股大盤跌破 7/28 的低點 16893，8 月初反彈沒過高點，8/5 後的修正已跌破低點，大盤型態目前是低破低，高沒過高的格局。量也還沒看到明顯增加，要有短線止跌的跡象出現還是得搭配大的接手量出現比較可能。而今天盤中預估量仍然是繼續量縮，走勢則沒有太大波動，顯示投資人觀望態度仍濃厚。

歐美股市仍然持穩，尤其道瓊還是繼續創高，台股則是大幅修正走自己的路，這可能跟台灣最近在討論當沖降稅的政策有沒有要延期有關，讓市場出現不確定性，也加劇市場的恐懼心理。若當沖降稅沒有展延，最大的利空應該是證券股，因為成交量萎縮首當其衝就是證券公司，當沖的量減少對日內的走勢波動會更緩和，比較不會有大幅的上沖下洗，除此之外，當沖的量對經濟、產業基本面並沒有根本性的影響，所以政策面短線的不確定性排除後，最終股市還是要走回基本面支撐的路。

國際上已經在討論 QE 縮表的可能性，但這只是個議題，從討論要到確實執行不是一下子就發生，這中間還要等經濟數據陸續出來官員才有資料作為依據，所以投資人不要自己嚇自己，變成外資法人操作的對象。

BDI 波羅的海乾散貨指數繼續創下新高，這顯示國際的運價和運量需求並沒有減緩，疫情的封城，封城導致缺工，缺工又釀成塞港，塞港使得各種電子材料漲價，這整個循環就是散裝海運漲價和晶片缺貨的主因，而 BDI 指數表明，這個循環還沒結束。

海峽型船的日租金已逼近 4 萬美元，若原物料需求減緩沒理由散裝船繼續在漲價，裕民 (2606-TW)、新興(2605-TW)、中航(2612-TW) 這些以海峽型散裝船為主的公司可特別留意，租金仍在走高，第三季營運將會優於第二季。散裝船公司這波主要是籌碼因素造成股價下跌，而籌碼很多是被資訊誤導或是有心人士刻意的操作，當基本面仍然屹立不搖終究會變回市場的焦點，到那時回補、波段佈局、追價的籌碼就會陸續回籠。

中國鐵礦砂價格回檔是因為中國減產初級鋼品的因素，也不排除中國政府有出手人為打壓黑色系期貨的狀況，因為這並不是沒有發生過，但從投資市場過往歷史來看政府的政策也難扭轉市場的趨勢，中國限產這對國際鋼品市場反而是個利多，因為中國已經不鼓勵鋼鐵廠擴大產量出口，這代表產量減少價格會更趨於健康，當中國決定退出或限縮一個市場，那代表其他國家的廠商就有喘息或竄出頭的機會。就像面板產業一樣，中國縮手對自家面板廠的補助後，台灣面板公司反而有了活路。

現在大盤有各種消息面，投資人一定看的眼花撩亂，想知道更多分析，還有個股追蹤，請記得加入我的 line@喔！

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