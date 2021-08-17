打斷手骨顛倒勇 指數創高要看「他」的營收成長

大盤週二又是一陣大跌，指數持續向下找尋底部支撐，16500 點是技術面的滿足點，成交量已經跌破 3000 億，市場觀望氣氛越來越濃，股票反彈力道越來越弱，利多不漲利空大跌，融資目前市場普遍進入 140 的危險期，清完融資帶血的籌碼被人收走後才會有明顯反彈。

當下市場沒有明確主流只有單兵作戰，唯一具備避險功能到是疫苗股還有解藥股，不論基本面如何，姓名最重要，但是也要注意位階，疫苗的高端位置已經太高，解藥候選人生華科以及逸達可以多注意，投信外資買滿手的個股也可以留意低檔吃豆腐的機會尤其是在電動車晶圓代工相關；而外資調降評等但是獲利很好的景氣循環股包括貨櫃航運以及記憶體、面板等等都可望逐底完成後向上反彈，這個位置耐心等待資金回籠，不追高不殺低。

長期景氣跟資金行情的背景下，修正後目標依然看 2 萬點大關，關鍵在台積電的營收成長能否帶動市場信心，8 月耐心的等待，9 月就有上漲的條件，今年高點肯定還有機會挑戰。

Telegram 官方頻道：https://t.me/fsb688

Line@頻道：https://line.me/R/ti/p/%40354hudvs

專人諮詢：02-25415555

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險