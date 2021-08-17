台股日K連9黑失守16700點 三大法人賣超134.25億元

台股今 (17) 日震盪走跌，電子股委靡不振，午盤後隨著陸港股市急挫，鋼鐵、航運股齊跳水，終場指數下跌 197 點，收在 16661 點，日 K 連 9 黑，全日成交量低迷，僅不到 3000 億元，創 5 個月以來的最低量，三大法人合計賣超 134.25 億元。

觀察籌碼面變動，外資轉為賣超 87.99 億元；投信則買超 11.92 億元；自營商賣超 58.15 億元，三大法人合計賣超 134.25 億元。

電子權值股今天賣壓沉重，台積電一路在盤下震盪，終場收 580 元；台達電重挫逾 6%，日月光投控、矽力 - KY 也大跌逾 4%，聯發科、聯電、聯詠、瑞昱、國巨等，跌勢都相當重。

金融股扮演撐盤要角，由富邦金領軍上漲逾 2%，兆豐金、中信金、上海商銀、永豐金等也都表現不俗。台塑四寶則互有漲跌，台塑與台塑化終場翻黑下挫。

不過，零星電子股仍獲資金點火，宏碁近來連續 8 個交易日收黑，幾乎吐回今年以來的漲幅，董座陳俊聖傳出 7 月再度加碼買進自家股票 250 張後，宏碁今天股價終於反彈逾 3%，站回 25 元之上。

此外，連接器及端子廠健和興前 7 月稅前盈餘 6.09 億元，年增 128%，每股稅前盈餘 3.92 元，創歷史同期新高，激勵今日股價強彈，一度站上 90 元，終場收漲 3.6%，以 87.9 元作收。

鋼鐵族群午盤後急殺，中鋼大跌近 4%，摜破所有均線，高興昌、威致亮燈跌停，東和鋼鐵、春雨、中鴻、燁輝、官田鋼、聚亨、彰源等多檔重挫逾半根停板。上市鋼鐵類股指數終場大跌近 5%。